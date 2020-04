Après Covid-19 : Ce que sera le monde, selon le président Macky Sall...

« Je suis convaincu qu'après le Covid-19, il y aura un nouvel ordre mondial ». C’est en ces termes que le Chef de l’Etat a présenté ce vendredi 17 avril, dans un entretien exclusif avec France24 et Rfi, l’épineuse question de la reprise économique, une fois la crise sanitaire passée.



« Ce nouvel ordre mondial devra renforcer la résilience de tous les pays, parce que si demain, cette maladie reste quelque part dans un village du Sénégal ou ailleurs, c'est toute la population mondiale qui est menacée », estime le président sénégalais.



La relance économique après la crise liée au coronavirus doit être accompagnée de la solidarité, selon Macky Sall. « Nous sommes dans un monde où la solidarité doit primer et l'Afrique a besoin de cette solidarité en ce moment », a-t-il préconisé.



Le président Sall anticipe effectivement sur d’éventuelles réformes en raison d’une crise appelée à durer et d’une reprise qui promet d'être lente. « Il faut être courageux et j'appelle mes collègues chefs d'État du G20 à aller vers de véritables réformes », lance le président de la République. Il a tenu à saluer « l'effort préliminaire du G20 », répondant à son appel pour l'annulation de la dette publique et l'échelonnement de la dette privée de l'Afrique.