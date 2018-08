Après 6 ans dans le « Macky » : Adama Guèye du MRASE rejoint Hadjibou Soumaré

A l’heure où les partis et coalitions politiques sont préoccupés par la collecte de parrains qui vient de démarrer ce lundi 27 août, l’APR vient de perdre un allié de taille. Après 6 ans de compagnonnage avec la mouvance présidentielle, Mme Adama Guèye, par ailleurs présidente du mouvement de réflexion et d’action pour un Sénégal émergent (MRASE) vient de couper le lien ombilical qui la liait à cette formation politique. En effet, cette ancienne trésorière générale de Kaolack sous Abdoulaye Wade a exprimé toute sa frustration qui découle des attitudes de certains des responsables de l’APR basés à Kaolack.

« Mon soutien au Président Macky Sall date de l’époque à laquelle il était le directeur de Pétrosen. Quand je suis venue pour intégrer le parti, les responsables de Kaolack m’ont fermé la porte, et cela ne nous a pas empêché de continuer à travailler pour l’APR. Je n’ai jamais été bien accueillie au sein de l’APR. Mais aujourd’hui, notre frustration est à telle enseigne que nous ne pouvons plus soutenir Macky Sall. Il y a des actions et des comportements que nous ne partageons pas ».

Pour les échéances de 2019, celle qui revendique la paternité du Plan Sénégal Émergent a porté son choix sur l’ancien président de l’UEMEAO. A l’en croire, Hadjibou Soumaré est le candidat avec lequel elle partage les valeurs du libéralisme et que c’est munie de convictions fermes qu’elle a décidé de le rejoindre….