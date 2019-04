Après 12 ans de compétitions / Les statistiques hallucinantes de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions : 161 matches, 125 buts et 39 passes décisives !

Le meilleur de l’histoire de la ligue des champions Cristiano Ronaldo ne pouvait pas s’imaginer que son parcours en LDC serait aussi glorieux et prolifique. On était le soir d’un 10 Avril 2007 lorsque CR7 marquait son tout premier but dans la compétition. Un premier but qui, douze ans plus tard en appellera 125 réalisations en 161 matches disputés.



La performance n’est pas banale et le 125e but de CR7 marqué hier 10 avril 2019, face à l’Ajax dans le quart de final aller vaudra son pesant d’or lors du retour à Turin. En une douzaine d’année en ligue des champions Cristiano Ronaldo c’est aussi cinq titres remportés (1 avec Manchester United et 4 quatre avec le Real Madrid.)



CR7 En sélection



· Nombre de matches en phase finale de Coupe du Monde ou d'un EURO : 38 (égalité avec Bastian Schweinsteiger)

· Nombre de phases finales de Coupes du Monde dans lesquelles il a marqué : 4 (partagé avec Miroslav Klose, Uwe Seeler et Pelé)

· Nombre de buts pour sélection européenne : 85

· Joueur le plus âgé auteur d'un triplé dans un match de Coupe du Monde : 33 ans

· Apparitions en phase finale de l'EURO : 21

· Buts en phase finale de l'EURO : 9 (à égalité avec Michel Platini)

· Phases finales au cours desquelles il a marqué : 5

· Seul joueur à avoir marqué au moins trois buts sur plusieurs EURO

· Buts marqués en éliminatoires de l'EURO : 29

· Buts marqués en éliminatoires de l'EURO et de la Coupe du Monde de la FIFA : 50

· Sélections avec le Portugal : 154

· Buts avec le Portugal : 85



CR7 En club / individuel

· Plus grand nombre de buts marqués en compétition de club de l'UEFA : 125

· Plus grand nombre de buts marqués sur une saison d'UEFA Champions League : 17 buts (2013/14)

· Plus grand nombre de victoires en finale d'UEFA Champions League : 5

· Seul a avoir marqué lord de trois finales d’UEFA Champions League

· Seul joueur à avoir marqué lors des six matches de la phase de groupes

· Seul joueur à avoir marqué lors de 11 rencontres d'UEFA Champions League

· Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid : 450

· Nombre de titres de meilleur joueur UEFA : 4

· Nombre de Ballon d'Or : 5 (partagé avec Lionel Messi)

· Nombre de titres de Joueur FIFA : 5 (partagé avec Lionel Messi)