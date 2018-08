Apr/ Thiès : Dr Pape Amadou Ndiaye lance un appel à l'unité

Au lendemain des dernières sorties discordantes entre deux tendances de l'Apr à Thiès, le Dr Pape Amadou Ndiaye vient de monter au créneau pour appeler les différents leaders locaux dudit parti à taire leurs divergences et leurs querelles de leadership avant qu'il ne soit trop tard. D'après le responsable politique, l'heure devrait plutôt être à la massification et à l'animation pour donner un second mandat au patron de l'Apr.