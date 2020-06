Appui sectoriel / Covid-19 : Plus de 78 millions FCFA pour relancer les activités économiques de la région de Tambacounda.

La région de Tambacounda a bénéficié d’un montant global de 78 millions 200 mille FCFA pour la relance de ses activités économiques locales. Cette enveloppe dont 28 millions 200 mille F CFA sont destinés au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire (Ess) et 50 millions F CFA à la Mutuelle APROVAG, est octroyée dans le cadre du programme d'appui sectoriel.



À travers cette enveloppe, le Ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a mis à la disposition des mutuelles isolées de la région, en particulier la mutuelle APROVAG, une ligne de refinancement pour les GIES et microentreprises à un taux préférentiel de 3 %. Mais également un fonds d’appui direct au profit des acteurs de l’ESS pour leur permettre de faire face aux difficultés économiques causées par la pandémie afin de pouvoir supporter les charges afférentes au maintien ou à la relance de leurs activités.



Cet appui, selon le ministre Zahra Iyane Thiam, comprend un fonds de crédit d’un montant de 30.000.000 FCFA pour renforcer la production de crédit de la mutuelle et un appui technique de 20 millions F CFA pour la prise en charge de certains frais dans le cadre du redressement de la mutuelle. Cependant, elle souligne que "d'autres appuis non financiers sont prévus pour la mutuelle. Il s’agit du renforcement de la logistique, par la dotation en motos, pour faciliter le suivi des crédits et leur recouvrement, du diagnostic approfondi de l’institution (en cours), pour déterminer les actions de redressements qui s’imposent".



Elle s’exprimait, ce jeudi 25 juin 2020, à la cérémonie de remise de ces financements à Tambacounda avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.