Appui sanitaire et sportif : La Chine dote l’armée d’un matériel d’une valeur de plus de 2,29 milliards Fcfa.

C’est un lot de matériel médico-chirurgical composé pour la plupart de matériel d’exploration, de chirurgie et d’échographie que la République populaire de Chine a offert ce 28 février à l’armée sénégalaise. D’une valeur de 2,6 milliards Fcfa, le matériel est destiné à renforcer les hôpitaux militaires sénégalais surtout dans les circonstances actuelles de propagation de l’épidémie Covid19 a expliqué l’ambassadeur de la Chine au Sénégal, Zhang Xun.

Ce dernier a procédé à la remise du soutien logistique effectué au bataillon du train de Ouakam. À côté de cette aide logistique, un premier lot de matériel sportif d’un coût de 23,8 millions Fcfa a également été offert à l’armée nationale pour une amélioration des conditions sportives dans les casernes militaires. Magnifiant l’excellence des relations historiques entre la Chine et le Sénégal, le Chef d’Etat Major des armées, le général Birame Diop qui a réceptionné le soutien logistique a confié que la venue de celui-ci s’inscrit en droite ligne avec la volonté du commandement de placer les armées dans les conditions optimales de performance.

Selon le Cemga, ce don permettra de relever le plateau technique du service de santé des armées particulièrement celui de l’hôpital de Ouakam et les centres médicaux inter-armées. Il participera néanmoins à améliorer significativement l’offre de soin relatif aux soins courants, à la chirurgie conservatrice, aux soins post-opératoires, à la réanimation et aux soins intensifs, a souligné l’autorité. Concernant le matériel sportif, le général Birame Diop est d’avis que cet apport va sans nul doute participer à renforcer les efforts de réfection et de relance des salles de sport dans les différentes casernes.