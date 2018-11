Appui pour le gamou à Kaolack : Abdou Aziz Ndiaye convoie une douzaine de boeufs à la famille niassène de Médina Baye et Léona Niassène.

Le promoteur et non moins opérateur économique a démarré sa visite à Léona Niassène chez le Khalife, avant de l'achever chez l'imam de Médina après avoir reçu les bénédictions du Khalife de Médina Baye. Il était question pour Abdou Aziz Ndiaye d'apporter son soutien à la bonne tenue du Maouloud dans ces différents foyers religieux. Ainsi une douzaine de boeufs a été partagée entre différents guides religieux de Médina Baye et Léona Niassène ainsi que de l'huile.