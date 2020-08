Appui destiné à la population de Kaolack : Les guides religieux s'en félicitent.

La cérémonie de distribution de l'aide alimentaire destinée aux populations de la ville de Mbossé, a été une occasion pour les guides religieux de manifester toute leur satisfaction par rapport à cet élan de solidarité venant du chef de l'État, de la première dame et de l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye "Rahma". Se succèdant au micro, les guides religieux représentant les différentes familles c'est-à-dire Niass, Dème etc, ont salué à l'unanimité cette œuvre sociale et renouvelé leur compagnonnage avec le président du mouvement "Rahma"...