Appui aux établissements privés : « Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour qu'on puisse avoir autre chose » (Mamadou Talla, MEN)

Le Ministre de l'Éducation Nationale, M. Mamadou Talla, a remis ce Mardi 28 juillet 2020, l'appui de l'État à plus de 1400 établissements privés. Cet appui qui entre dans le cadre du programme de résilience économique et sociale mis en place par l'État, vise à appuyer ces établissements impactés par la covid-19. Ce montant d'un milliard, qui s'ajoute au milliard deux cent déjà débloqué, est certes loin des attentes estimées à 12 milliards, exprimées par les déclarants responsables, pourrait être revu à la hausse.

En effet, le ministre de l'éducation nationale, sensible aux préoccupations des acteurs, a promis de " faire le plaidoyer pour voir s'il est encore possible d'appuyer ces mêmes écoles et même d'autres qui n'ont pu bénéficier de ce 1er appui." Le MEN a saisi l'occasion pour annoncer la tenue prochaine des états généraux de l'enseignement privé...