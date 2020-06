Appui au sous-secteur Livre et Édition : 200 millions de FCFA pour faire face aux effets de la pandémie.

Le ministre de la culture et de la communication a procédé hier à la remise de chèques aux différents sous-secteurs évoluant dans la culture. Le cinéma, les arts visuels, le théâtre, la musique ont été naturellement pris en compte.



Les acteurs de la littérature peuvent également se réjouir de cet appui qui les a bien pris en compte. En effet, ce montant déstiné au sous-secteur Livre et Editions va être distribué selon un certain nombre de critères précis.



Il y'aura un montant de 50 millions attribué aux Editeurs, encore le même montant sera alloué aux écrivains, 20 millions attribués aux libraires, 20 millions encore aux imprimeurs et un montant de 40 millions attribué à ceux qui évoluent dans la lecture publique.



L'ensemble de l'enveloppe aura servi à l'achat de livres pour le secteur public et une partie de cette somme, évidement, va servir à soutenir les acteurs pour les soutenir face aux effets de la covid-19.