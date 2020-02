Appui au développement : Les Émirats Arabes Unis lancent 500 millions USD pour l’Afrique

Le « Consortium pour l'Afrique », c'est la toute nouvelle initiative lancée par les Emirats Arabes Unis en faveur du continent africain, avec un investissement engagé de 500 millions USD pour aider à réaliser la vision d'une nouvelle Afrique « boostée » et connectée, menée par la jeunesse africaine.



La Ministre de la Coopération Internationale des EAU et directrice générale de l'Exposition universelle de 2020 à Dubaï, Son Excellence Madame Reem Al HASHIMY, a déclaré en marge du 33e Sommet de l'Union Africaine à Addis Abeba en Éthiopie, que le Consortium permettra de renforcer le capital humain à long terme sur le continent avec deux priorités immédiates : la transformation numérique et la jeunesse.

Elle a déclaré que le Consortium respectera l'engagement du gouvernement des ÉAU et de son secteur privé envers l'Afrique, combinant l'ambition pour le progrès et les ressources pour le soutenir dans une seule entité tournée vers le développement et l'investissement, contribuant ainsi à la réalisation d'un avenir plus optimiste pour l'Afrique et les Africains. Son Excellence Reem Al Hashimy d'ajouter : «les Émirats arabes Unis sont plus qu'un simple donateur ou créancier de prêts à conditions préférentielles, parce qu'ils ont compris que la valeur réelle réside dans le renforcement à long terme du capital humain. Et c'est pourquoi Nous nous engageons à aider à mettre en place le mécanisme dans lequel les start-up pourront prospérer, les entrepreneurs s'affirmeraient davantage, les jeunes pourront envisager avec espoir et optimisme l'avenir qui serait désormais sous leur contrôle. »

Selon Madame le Ministre, le Consortium mettra l'accent sur la numérisation et la jeunesse pour garantir que « nos populations jeunes et talentueuses ne sont plus considérées comme un fardeau, mais ils seront plutôt capables de saisir les opportunités de l'avenir ».



« Nous avons écouté attentivement ce que vous nous avez dit, en tant que continent représenté par l'Union africaine, et en tant que nations qui composent ses États membres. Et nous avons entendu votre appel aux ÉAU: tirer parti des leçons de notre modèle de développement et attirer les investissements émiratis dans l'économie numérique de l'Afrique », a poursuivi Son Excellence.



Les ÉAU ont toujours été un partenaire dynamique sur le continent tout au long de leurs 49 années d'histoire, investissant des milliards au cours de cette période. Depuis 2016, le pays est classé comme le deuxième plus important investisseur en Afrique, soutenant une grande variété de projets comprenant, en autres, des routes, des ponts, des ports, des écoles, des cliniques et des hôpitaux.



Le Consortium pour l'Afrique garantira un soutien plus consolidé, plus adapté et plus efficace pour l'avenir, a affirmé Son Excellence, qui était le premier ministre des ÉAU à s'adresser au comité exécutif de l'UA à son siège.

Par ailleurs, SEM. Madame le Ministre a magnifié la participation de la commission de l'Union Africaine à la prochaine Exposition universelle de Dubaï, une première dans l'histoire des Expos. L'occasion sera saisie pour présenter la riche histoire du continent et ses nombreuses réussites au sein de son propre pavillon. Et pour la première fois au cours des 169 ans d'histoire de l'Exposition universelle, chaque nation participante parmi les 192 pays (un record) aura son propre pavillon, lors de cette manifestation qui sera la plus magnifique jamais organisée. Une vitrine qui sera mise à profit pour démontrer la brillance et la réussite humaines.



Quelque 25 millions de visiteurs sont attendus à la première Exposition universelle organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA). Situé dans le quartier Opportunités de l'Exposition 2020, le pavillon de l'Union africaine reprendra les discours des grands dirigeants africains, illustrant tout ce que l'institution a accompli depuis sa création en tant qu'Organisation de l'Unité Africaine en 1963.



Des millions de visiteurs entreront dans un espace coloré et sans frontières, où ils découvriront le vaste potentiel et l'optimisme de l'Afrique pour l'avenir, reflétés dans son Agenda 2063, qui porte sur l'agriculture, les transports, la science et la technologie et la santé.



Pendant six mois, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, les ÉAU organiseront la plus grande réunion d'esprits au monde, accueillant des penseurs, innovateurs et créateurs critiques dans une plateforme inédite qui façonnera notre avenir et révélera une multitude d'opportunités à explorer par, et dans les pays africains.