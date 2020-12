Appui à la recherche : Le RUR salue les innovations du Prix de l’innovation et exhorte les africains à s’investir davantage dans la lutte contre la COVID-19

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), dans une note rendue publique, exhorte les chercheurs africains à s’investir davantage dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, encourage les soignants dans la riposte face à une seconde vague et nos compatriotes au respect strict des mesures barrières et à la vigilance permanente dans un contexte de résurgence des contaminations qui, en dépit de l’annonce d’un vaccin, continue à défier l’humanité et à répandre ses effets néfastes sur l’économie et la société.



Le RUR a ainsi félicité le Président de la République, pour son engagement soutenu en faveur d’une part de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des chercheurs dans l’espace CAMES en général et au Sénégal en particulier et d’autre part pour le dialogue et la paix en Afrique et dans le monde.



« Cet engagement remarquable se décline dans sa nouvelle vision, à travers ses politiques de réformes consensuelles de la gouvernance, des curricula, de la prise en charge des étudiants, de la carrière des enseignants chercheurs et des retraités et les investissements conséquents dont un budget multiplié de 400 milliards en 2021 en faveur secteur. Ainsi, la construction de trois nouvelles Universités, de 7 ISEP, de 45 ENO, l’équipement de 100 laboratoires de recherche dont un de recherche moléculaire, le recrutement de 200 PER au sein des universités sénégalaises, l’implantation d’un supercalculateur au service de toute l’Afrique pour une recherche appliquée de pointe au service des populations », lit-on sur le communiqué du réseau.



« Aussi, la cérémonie officielle de remise, le 08 décembre 2020 au CICAD de Diamniadio, du prix de SEM Macky Sall d’un montant de 60 millions, et l’octroi d’un second appui de 500 millions pour permettre de renforcer le plan stratégique pour la recherche du CAMES, en sont une parfaite illustration », poursuit la même source.



Le RUR enfin, de décerner son satisfecit après l’octroi le 11 Décembre du Prix Macky SALL pour le Dialogue du CIRID dont la lauréate est l’ancienne Première Dame Mama Ngina Kenyatta, Veuve du Président Fondateur de la République du Kénya Jomo KENYATTA, et mère de l’actuel Président du Kenya Uhuru KENYATTA, pour son engagement pour la réconciliation nationale.