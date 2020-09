Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, avec le secrétaire d’État chargé des sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr ont fait face ce vendredi à la presse. L'objectif était de présenter le rapport du soutien Force Covid-19 dont la diaspora a bénéficié pour pallier les effets de la pandémie au coronavirus. Un rapport est donc présenté pour donner les détails de la distribution de cet appui à la diaspora.



Le ministre Amadou Ba a d'abord tenu à rappeler les étapes importantes que le ministère devra prendre en compte car travaillant avec des collaborateurs qui sont à l'étranger. Ce qui veut dire que même s'il y'a quelque chose à envoyer à l'étranger, au niveau d'une ambassade qui, à son tour, devra se conformer aux règles budgétaires.



Depuis le début de la pandémie, deux cellules ont été mises en place. L'une établie au Sénégal et qui se charge de veiller à la vie quotidienne des sénégalais de l'extérieur et qui est sous la présidence de Moïse Sarr, et une autre au niveau des ambassades et consulats qui sont chargés d'informer la cellule centrale de crise.



La prise en charge de la diaspora ne s'est pas faite en tenant compte de certaines conditions de régularité ou non des sénégalais de l'extérieur. Le ministre Amadou Ba a souligné que le président de la République a jugé nécessaire de les soutenir tous. Ainsi, une plateforme a été mise en place pour faire inscrire ces sénégalais afin de faciliter l'appui à la diaspora. 200.148 personnes se sont inscrites à la date du 31 mai dernier. Aussi, étant donné que les sénégalais sont globalement dans 140 pays, un centre d'appel a été mis sur pied pour permettre à ces sénégalais de la diaspora d'avoir toutes les informations nécessaires à cet appui. En arrêtant le centre d'appel le 22 Avril dernier, 18 633 appels ont été recensés.



La phase d'urgence qui a consisté à soutenir les sénégalais de la diaspora a permis d’atteindre 1.358 personnes dont des étudiants.



Une deuxième phase est également déroulée avec un décaissement de 5 milliards envoyés à l'étranger et qui a permis de venir en aide à ceux qui se trouvaient dans la base de données en toute transparence. La troisième phase englobe aussi 5 milliards.



Une fois l'addition faite, sur les 12 milliards reçus, un peu plus de 11 milliards ont été déjà distribués aux ayants droit. Il reste à peu près 700 millions tout en sachant que l'appui est toujours en cours.

Globalement 125.056 personnes ont été déjà soutenues au niveau des différentes phases.

Sur le cas des rapatriements, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur indique que 12.584 personnes ont été recensés et ramenés chez. La plupart ont été identifiés dans les pays Africains.