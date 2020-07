Appui Tabaski 2020 : Le MTTA appuie les ex travailleurs de Sénégal Airlines.

Conformément à la volonté exprimée du chef de l'État, qui a demandé à ses ministres "de préserver un climat social apaisé", le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, après avoir appuyé les ex travailleurs de la défunte Air Afrique, est venu en soutien à ceux de la défunte compagnie Senegal Airlines.



C'est un chèque de 18.300.000 F CFA, que le Secrétaire général du MTTA, M. Mathiaco Bessane leur a remis.

Ce dernier, au nom du chef de l'État et du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune Sarr, exprimé toute la disponibilité de l'État à accompagner ces ex travailleurs.



Pour rappel, Sénégal Airlines est en procédure de liquidation depuis Avril 2016 et les travailleurs attendent le paiement des droits qui s'élèvent à 1, 917 milliard. "Le processus est en cours et en voie de finalisation. Mais ce que nous souhaitons, au-delà du paiement des droits, c’est de faire en sorte qu'ils soient embauchés dans les structures pouvant les accueillir", a dit M. Bessane...