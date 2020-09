Approvisionnement en produits alimentaires : Comment les ménages sénégalais ont ressenti l’impact de la Covid-19.

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié un rapport sur le suivi de l’impact de la Covid-19 sur le bien être des ménages. L’impact de la pandémie sur l’accès des ménages aux services de base a été mesuré dans cette enquête.



Et un graphique montrant l’accès aux denrées de première nécessité depuis mars 2020, indique que 27% de ménages ont eu besoin de s'approvisionner en masque, mais n'ont pas pu. Toutefois, 67% ont pu satisfaire leur besoin en ce sens, et 3% de ménages n’ont pas manifesté le besoin de s’en procurer, selon l’ANSD.



50% de ménages n’ont pu satisfaire leur besoin en poisson frais, tandis que 47% ont pu s’approvisionner normalement. Pour le riz importé, ils ont été nombreux à s’être ravitaillés (60%). 22% des ménages n’ont pu satisfaire leur besoin en riz importé, alors que les 18% n’en avaient pas besoin.



Le besoin en sucre a été satisfait à hauteur de 70% pour les ménages, dont 29% de demandes non-satisfaites. 60% de ménages ont pu s’approvisionner en pain moderne, contre 31% de demandes qui sont restés vaines. La demande des ménages en produits désinfectants a été satisfaite pour 84% de ménages, alors que 10% de familles n’ont pu bénéficier de l’offre.