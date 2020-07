Approvisionnement en moutons pour la Tabaski / Ismaila Sow, Pdt du conseil national de la maison des éleveurs : « Les consommateurs seront servis à bon prix et moutons de qualité »

Dakaractu- Comment la pandémie a-t-elle influé sur le convoi des moutons pour la fête ?







Il est vrai que la maladie a surpris le monde et les restrictions ont également impacté sur les activités et particulièrement les éleveurs. Nous savons tous que la Tabaski approche et nous avons le devoir de satisfaire les consommateurs sénégalais en ravitaillant le marché.







Toutefois, la Covid-19 a réduit les déplacements avec le couvre-feu qui était instauré par l’État, aussi il n’y avait pas beaucoup d’évènements qui pouvaient amener les éleveurs à vendre leur bétail.







De plus, les dibiteries qui achetaient souvent plusieurs têtes, avaient cessé leur achat parce que la plupart de leurs clients venaient acheter de la viande de mouton. Les impacts négatifs sont nombreux et variés mais le plus important à retenir, est que les éleveurs se sont bien organisés pour atténuer les difficultés auxquelles le secteur a été confronté depuis le début de la pandémie.







Dakaractu- La participation du ministère de l’élevage a-t-elle été d’un grand apport pour vous, les éleveurs ?







Dans cette situation particulière, il faut savoir que des mesures urgentes et appropriées à la réalité doivent être prises pour permettre aux éleveurs d’amener le maximum de moutons sur le marché. C’est pourquoi, nous tenons à saluer l’initiative du gouvernement qui a bien compris les enjeux pour avoir octroyé 3 milliards de fonds d’appui au secteur de l’élevage. Les éleveurs ont pu bénéficier de 1.300.000.000 par prêt bancaire.







Cela va conforter les acteurs de l’élevage qui sont partis pour acheter du bétail et revenir pour la revente. Une équation cependant va se poser dans le cas où après avoir obtenu le prêt, les éleveurs devront faire le nécessaire pour procéder, après au remboursement. Ceci, nécessite dès lors une bonne méthode de gestion des moutons. Les invendus dans ce cas vont causer d’autres difficultés.







Le Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal reconnait les efforts de l’État du Sénégal qui a subventionné l’achat des moutons. Il a donné également de l’aliment de bétail sans oublier le soutien du ministre de l’élevage et des productions animales qui a bien voulu faciliter l’octroi de prêts bancaires constituant une résilience des éleveurs face à la situation de crise sanitaire.







Dakaractu- Est-ce qu’on peut s’attendre à des prix abordables ?







Vous savez, en ce qui concerne le prix des moutons, nous discutons souvent avec l’État pour voir des possibilités de subvention. Il est appelé à donner juste une subvention car c’est à nous éleveurs, de définir nos prix. Nous avons l’habitude d’amener des moutons qui sont, il faut le dire, différents de ceux qui sont souvent pratiqués par certains opérateurs. Mais nous avons des têtes qui sont de bonne qualité même si la concurrence est rude. Il y’a différents pays qui amènent leurs moutons venant du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie etc.







Dakaractu- À quoi peuvent s'attendre les Sénégalais pour cette fête. Y'aura t-il suffisamment de bétail ?







Juste être optimistes. Il y’aura de très bons moutons pour cette fête de Tabaski malgré les effets dévastateurs de la pandémie. Pour notre part, un fois que nous aurons acheté le maximum de moutons, nous croyons clairement que les sénégalais seront bien pourvus. D'ailleurs je peux vous confirmer que certaines catégories de mouton varieront entre 55 et 60 mille F CFA. Toutefois, certains auront le choix selon leur pouvoir d'achat et pourront se procurer des moutons entre 80 et 110 mille F CFA.







Il faut savoir aussi qu'à notre niveau, des efforts sont consentis pour donner l'opportunité aux consomateurs d'avoir un mouton à un prix accessible pour les revenus modestes. Il est clair que la pandémie a causé des dégâts qui ont affecté les eleveurs, les opérateurs et tous les acteurs de la chaîne de l'élevage. Mais aujourd'hui, avec le soutien de l'État et de certaines banques de la place, on a pu bénéficier de prêts bancaires pour pouvoir disposer de moutons de qualité et par conséquent, satisfaire les acheteurs.