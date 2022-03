Approche d'écoute et de résolution des besoins accrues des populations : Les instructions fermes du président Macky Sall.

Le président de la République Macky Sall veut bien adopter un style novateur et efficace pour une bonne approche visant à détecter efficacement les difficultés des sénégalais afin de les traiter de manière urgente. Ceci, au regard des urgences et défis économiques et sociaux qui peuvent bien plomber le développement. C'est pourquoi, le conseil des ministres de ce mercredi a été déterminant, car lui permettant d'instruire ses ministres à faire preuve d'écoute et de dialogue constructif avec les populations et particulièrement, les jeunes.



En effet, le Chef de l’État a rappelé à son gouvernement, qu'au cœur de sa politique et de sa gouvernance publique, la proximité avec les populations, l'écoute et le dialogue constructif avec les forces vives de la nation occupent une place privilégiée.



Le président Macky Sall, a signifié au gouvernement qu'il a récemment été en contact avec les jeunes de Pikine à travers le concept "Jokko ak Macky". Rencontre durant laquelle, le tour sur les urgences de Pikine et les solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations et requêtes légitimes des citoyens résidents a été fait par le chef de l’État.



Pour le chef de l'État, s'adressant aux ministres de la République, les citoyens, notamment les jeunes, doivent disposer de toute l’attention requise pour la résolution de leurs préoccupations en terme de formation, d’insertion, de financement, d’emploi, d’infrastructures sociales de base, d’amélioration de leur cadre de vie.



C'est pourquoi, dans une perspective d'apporter des solutions concrètes, le président Macky Sall attend du gouvernement et particulièrement du ministre en charge des Collectivités territoriales et du Ministre chargé du Plan, de lui proposer, d’ici fin mars 2022, un Plan Spécial d’Aménagement et de Développement du département de Pikine. En outre, le président Macky Sall invite le ministre de l’Emploi à renforcer, en relation avec les Préfets de département, la fonctionnalité des Pôles Emploi et Entrepreneuriat des jeunes pour accentuer l’information adéquate et l’accompagnement efficace des cibles jeunes dans le cadre de la mise en œuvre optimale de l’ensemble des composantes (recrutements, formations et financements) du programme "Xeyu Ndaw Yi".



À noter que cette nouvelle stratégie d’écoute et de dialogue avec les jeunes et les autres forces vives de la Nation, va s'étendre sur tous les départements du Sénégal et à la Diaspora.