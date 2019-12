Apprentissage et artisanat : La députée Sira Ndiaye plaide pour un accompagnement dans la petite côte

« L’ambition du régime en place concernant la formation professionnelle et l’emploi n’est plus à discuter ». C’est ainsi que l’honorable députée Sira Ndiaye s’est prononcée pour encourager la politique du gouvernement dans le domaine.

Durant sa prise de parole, la députée de Mbour est revenue sur la nécessité de programmes spéciaux dans les villages artisanaux qui sont des sites touristiques sur la petite côte et dans le département de Mbour. L’accompagnement, l’encadrement et le financement, selon la députée de la majorité, sont nécessaires pour la consolidation des acquis dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.