Application du Règlement 14 de l’Uemoa : Une source de frustrations chez les professionnels routiers

En conférence de presse hier à la chambre de commerce, les syndicats des gros porteurs du Sénégal et la coordination des professionnels routiers du Sénégal ont étalé toutes leurs inquiétudes quant à l’application du règlement 14 de l’Uemoa. Ces derniers ont déploré l’instauration de nouveaux tarifs et les procédures du contrôle des gabarits, des poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds ainsi que les transports de marchandises. Mis en vigueur en avril 2017, le règlement 14 de l’Uemoa interdit la surcharge sur les axes routiers. À ce titre, les syndicalistes des gros porteurs demandent à l’État du Sénégal de revoir le texte...