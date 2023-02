Application baisse du loyer à partir du 01 mars : Le président revoit le pourcentage de 20 à 15% pour les moins de 300.000 FCFA et crée deux décrets pour la régulation et le suivi

Enfin le projet de décret est signé. L’application de la baisse du loyer sera effective à partir du 01 mars prochain. C’est le journal «L’Observateur» dans sa parution de ce lundi 13 février 2023 qui a donné l’info.



Selon le quotidien du groupe Futurs médias, le président de la République a décidé de réajuster les pourcentages de la baisse. Au lieu de 20%, les loyers de moins de 300.000 FCFA connaîtront une baisse de 15%. Ceux compris entre 300.000 et 500.000f, restent inchangés avec une baisse de 10%. Il en est de même pour les loyers qui vont au-delà de 500.000 FCFA.



Cependant, pour le respect de son application et la réussite de la baisse, le journal révèle que deux décrets seront signés pour accompagner celui-ci. Il s’agit d’un décret portant création et organisation de la commission nationale de régulation des loyers et un autre qui organise la profession de courtiers ou d’agents immobiliers…