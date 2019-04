Appel des Layènes : Les prières de Madické Niang ‘’pour un Sénégal de paix et de prospérité’’

L’anniversaire de l’appel de Seydina Limamoulaye Laye célébré pour la 139efois, hier et ce samedi 6 avril 2019, constitue un moment choisi pour encore formuler des prières au profit des Sénégalais.

En ce jour de communion qui abrite la cérémonie officielle de cette manifestation religieuse si chère à l’ensemble de la Ummah Islamique, plus particulièrement, pour toute la communauté Layène, Me Madické Niang a prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Il a aussi inclus dans ses prières l’Exemplaire dans sa foi et dépositaire des enseignements de Seydina Limamoulaye, œuvrant durablement pour la paix et un islam fortement ancré dans ses valeurs’’.



"Seydina Limoulaye, est une fierté de la race noire, pour toutes ses réalisations dans ce bas monde. En ces moments de ferveur, mes pensées affectueuses vont à l’endroit de ses descendants. Notamment le regretté khalife des Layènes Mame Rane Laye et Serigne Ousseynou Laye son petit fils. En cette période de prosternation, puisse le Maître des Cieux bénir le Sénégal et prêter longue vie à Serigne Abdoulahi Thiaw Laye, Khalife Général des Layènes’’, a-t-il conclu dans un communiqué parvenu à Dakaractu.