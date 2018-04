Appel des Layènes : Aby Ndour dénonce le rapt des enfants et appelle à plus de vigilance

Elle a saisi l'occasion de sa présence à la 138 ème édition de la cité religieuse de Yoff, pour flétrir le phénomène de rapt des enfants.

Elle se dit outrée en tant que femme par cette situation que traversent les enfants. Et appelle à plus de vigilance des parents.



Revenant sur sa présence à la cité religieuse, Aby Ndour dit venir en tant que digne fidèle talibé layène assister à l'appel pour formuler des prières pour la paix et la stabilité nationale...