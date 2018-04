Appel des Layènes 2018 : M. Abdou Karim SALL à Yoff, chez le Porte-parole du Khalife

En prélude au 138ème appel de Seydina Limamoulaye, M. Abdou Karim SALL, DG de l’ARTP, a rendu une visite de courtoisie à Serigne Mouhamadou Lamine Laye, Porte-parole du Khalife général des Layennes, ce samedi 14 avril 2018.

Par ailleurs, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes a donné des assurances fermes concernant la qualité du service téléphonique avant, pendant et après l’appel prévu lundi et mardi prochains.

Le Porte-parole du Khalife général des Layennes qui a apprécié à sa juste valeur le déplacement de M. Abdou Karim SALL et sa forte délégation à Yoff, a formulé de prières à l’endroit de son hôte du jour et aussi pour tous les sénégalais au premier rang desquels S.E.M. Le Président Macky SALL.