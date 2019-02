Appel de Wade à la violence : Le Gouvernement contre-attaque « on y fera face sans faiblesse. Ceci ne sera pas toléré... »

Faisant suite aux propos irresponsables et subversifs maintes fois réitérés par Monsieur Abdoulaye Wade, y compris ce mercredi 13 février 2019 lors d’un point de presse, le Gouvernement rappelle solennellement que le Sénégal, Etat de droit, n’acceptera pas que ses lois et règlements soient bafoués.



Aussi, le Gouvernement condamne- t-il fermement cette attitude permanente de subversion, d’appel à la violence et à l’insurrection, de provocation et de défiance à l’encontre de la loi et des Institutions de la République, entretenue par Monsieur Abdoulaye WADE. Le Gouvernement y fera face sans faiblesse aucune.



Cette attitude de Monsieur Abdoulaye WADE qui n’est pas candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, ne sera pas tolérée par l’autorité publique.



Le Gouvernement voudrait également rappeler que pendant la durée de la campagne électorale, seuls les candidats à l’élection présidentielle sont autorisés à battre campagne.

Le Gouvernement tient à rassurer les citoyens que l’Etat a déjà pris toutes les dispositions requises pour le bon déroulement des opérations électorales, le 24 février 2019.

Le Gouvernement prendra toute mesure conservatoire nécessaire afin que la sécurité des citoyens soit assurée sur l’entendue du territoire national. Ceux qui tenteront de perturber la libre expression du suffrage des Sénégalais seront punis conformément à la loi.



Fait à Dakar, le 14 février 2019



Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole