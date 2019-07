Appel de Thierno Mountaga Madani Tall sur la reconstruction de la mosquée omarienne en partie délabrée

Érigée dans les années 80 par Thierno Mountaga Tall, la mosquée omarienne sise à la corniche sur l'avenue Malick Sy est aujourd'hui menacée de ruine. À l'intérieur de ce lieu de culte, on peut voir à l'œil nu les traces de fissures sur le plafond: une situation qui fait que les fidèles musulmans côtoient un réel danger.

C'est dans ce cadre que la famille omarienne, par l'entremise de Thierno Mountaga Madani Tall qui est chargé du projet de reconstruction et de modernisation de la mosquée, lance un vibrant appel à tous les musulmans pour contribuer à ce chantier d'Allah. Tous les foyers religieux de même que les fidèles musulmans d'ici et de la diaspora sont priés de participer à ce noble geste en espèce ou en nature.

Rendez-vous est donc pris le 7 juillet pour la journée de collecte à la grande mosquée Cheikh Omar Foutiyou Tall.