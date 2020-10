Appel armé du député Aliou D. Sow : « Le Sénégal ne mérite pas cela et j’invite le procureur à s’auto-saisir » (Me Moussa Diop)

Le responsable politique, membre des cadres de BBY, Me Moussa Diop, a vigoureusement condamné les propos jugés haineux du député Aliou Doumbourou Sow appelant à prendre les armes pour défendre becs et ongles la 3ème candidature de Macky Sall.



« Le Sénégal ne mérite pas cela (...) Comment on peut appeler à la haine, nous faire souvenir de ce qui s’est passé au Rwanda uniquement pour des problèmes de dire je conserve le pouvoir. Le pouvoir c’est Dieu qui le donne et qui le reprend », a soutenu l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk.



Me Moussa Diop a toutefois invité les autorités à prendre leurs responsabilités dans cette affaire en appelant le procureur général à s’auto-saisir. Me Moussa Diop s’exprimait suite à sa sortie d'audience dans le contentieux pour diffamation et injures l’opposant au maire de Mermoz/Sacré-Coeur, Barthélémy Dias.