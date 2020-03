Appel à notre sens de responsabilités pour faire face au COVID-19.

Nous devons tout faire pour enrayer la propagation du Covid-19.

En ce moment tous les services de notre nation sont mobilisés, à côté de son peuple, pour faire face à une situation d’une extrême gravité.

La nation s’est engagée dans la mise en place d’un dispositif de guerre et il est de la responsabilité de chacun de nous de respecter les consignes sanitaires et d’appliquer les mesures énoncées par le Président de la République,.

Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne point déroger aux mesures qui nous concernent collectivement.

Aujourd’hui chacun de nous est interpellé sur son sens des responsabilités.

Chacun de nous est un berger et rendra compte au Seigneur.. Oui chacun de nous est responsable de ses actes et rendra compte de ses actes. Et le rendez vous est certain.

Etre responsable, c’est d’accomplir son devoir devant un dilemme éthique certain. Entre :« je veux je peux et je dois », notre sens des responsabilités nous impose à choisir JE DOIS.

Faire son devoir c'est respecter la discipline, la discipline c’est connaître, appliquer et respecter les normes.

Les normes sont édictées dans le coran, dans la bible, dans les lois, les règlements....

Par notre sens des responsabilités, il est du devoir de chacun de nous d’apprendre à les connaître, à les comprendre, à les appliquer à les respecter et à les faire respecter. C’est cela le sens des responsabilités.

Le sens des responsabilités traduit la capacité d’une personne à accepter des responsabilités à prendre des décisions et à les assumer, eu égard aux fonctions tenues. Chefs religieux, chefs de famille, chefs de village, chefs de quartier,… simple citoyen que chacun met en avant son sens des responsabilités et joue son rôle.

Notre sens de la responsabilité nous oblige à soutenir les personnels de santé et les personnels de support qui sont en première ligne dans cette guerre.

Le Président de la république, en responsabilité, en collaboration avec les structures mises en place, a pris des décisions, des mesures allant dans le sens de vaincre le CODIV-19.

Faisons valoir notre sens des responsabilités respectifs pour le choix au confinement volontaire.

Choisissions le confinement volontaire en limitant nos déplacements, désormais, la santé publique en dépend en partie.

Aidons les personnels de première ligne bien présents à nos côtés pour assurer toutes les coordinations nécessaires grâce au professionnalisme et à leurs dévouements, leurs déterminations c’est la seule façon de les soutenir de les remercier pour leur sens de l’intérêt général.

Notre sens des responsabilités nous oblige à être présents à leurs côtés, à la fois pour jouer notre rôle et pour exiger que la solidarité nationale soit appliquée et respectée.

Ensemble, réunis et unis, main dans la main, surmontons cette épreuve. Mobilisons nous pour faire face au COVID-19, par notre sens des responsabilités

Que le Seigneur ait pitié de nous

Que le Seigneur nous protège.

Pape Maguette DIOP

ASPRH