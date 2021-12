Appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de PME en cours de croissance ou porteurs de projets souhaitant obtenir un financement

Le dispositif d’activation du plan d’investissement extérieur de l’Union européenne, « ACTIV’INVEST» mis en œuvre par Enabel sur financement de l’Union européenne, vise à rapprocher l’offre de financement de la demande qui émane des entreprises créatrices de valeur ajoutée et d’emplois décents et durables.



Ce dispositif est né d’une volonté commune de l’Etat du Sénégal, de l’Union européenne et de l’Etat belge, de booster la création d’emplois et de richesses à travers la promotion de l’investissement privé.

ACTIV’INVEST s’articule autour des piliers « entreprenariat durable et création d’emplois décents » d’Enabel Sénégal et « croissance verte et inclusive pour la création d’emploi » de la Stratégie de l’Union européenne au Sénégal.



Au bout du processus de sélection des PME ou porteurs de projet, deux (2) résultats sont escomptés, à savoir :

* Les PME cibles en cours développement/croissance ou porteurs de projet sont accompagnés dans leur structuration et leur demande de financement, avec pour intention de sécuriser les financements adéquats pour développer les projets participants au programme ;

* Les acteurs actuels et/ou futurs du financement des filières cibles au Sénégal se mobilisent et orientent leurs investissements dans les filières cibles, en vue d’activer le potentiel d’utilisation des instruments de financement proposés par l’Union européenne et ses partenaires.



Pour l’atteinte de ces résultats, l’action sera déroulée suivant trois (3) axes :

- D’une part, un accompagnement spécifique et de qualité d’une vingtaine de PME dans l’élaboration de dossiers de financement crédibles (assistance technique, formation, mentorat, business plan…) ;

- D’autre part, les participants au dispositif seront mis en relation avec des investisseurs et institutions bancaires dans un objectif d’accès au financement ;

- Et, enfin la sensibilisation, la mobilisation de ces acteurs de financement, la création de nouveaux partenariats et d’accords de financement pour le développement des entreprises et la création d’emplois décents.

La sélection des entreprises ou porteurs de projets qui seront accompagnés dans le cadre d’ACTIV’INVEST font l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt (AMI).



APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION DE PME EN COURS DE CROISSANCE OU PORTEURS DE PROJETS SOUHAITANT OBTENIR UN FINANCEMENT









SECTEURS D'ACTIVITÉS CIBLES :



ACTIV’INVEST est ouvert à tous les secteurs d’activités.





CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

ACTIV’INVEST s’adresse à toute PME ou porteur de projet :

- Dont le projet est financièrement rentable avec un niveau de risque acceptable ;

- Dont le projet est cohérent car il répond de manière durable à un besoin identifié comme pertinent pour le Sénégal. De plus, ses impacts environnementaux et sociaux sont identifiés et globalement positifs ;

- Qui maîtrise le marché cible (conditions d’accès, clients, acteurs, évolution, etc.)

- Qui a un réel potentiel à créer des emplois décents et durables,

- Qui maîtrise son projet, a des qualités entrepreneuriales et se montre motivé pour la réussite du projet.



SOUMISSION DES DOSSIERS :

Les PME ou porteurs de projet intéressés par ACTIV’INVEST peuvent se manifester, au plus tard, le 27 janvier 2022 à 23h59, via la plateforme dédiée en suivant le lien suivant :



https://vc4a.com/deloitte/activinvest/

Les sénégalais de la diaspora sont également encouragés à postuler !