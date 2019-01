Appel à la violence : La Raddho dit son inquiétude et condamne

La rencontre africaine des droits de l’homme (RADDHO) se dit inquiète à la suite des appels à la violence constatés de part et d’autre de la scène politique sénégalaise. Des appels selon l’organisation de défense des droits de l’homme « qui sèment les germes d’une situation de violence qui commence à prendre forme avec le saccage de siège de parti et les affrontements entre forces de l’ordre et militants de l’opposition ».

La Raddho a ainsi condamné tous les actes et appels à la violence et à la perturbation de la campagne électorale. Elle a aussi lancé un appel pressant à l’ensemble des acteurs politiques pour qu’il fasse preuve de grande responsabilité. La Raddho a encore demandé aux forces de l’ordre d’assurer la protection de tous les citoyens y compris les candidats à l’élection présidentielle.