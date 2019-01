Appel à la révolte de la part de l’opposition : Le parti de la Réforme appelle à la retenue

Le parti de la Réforme se mêle au concert de récriminations contre l’appel à la révolte de la part de l’opposition depuis la publication de la liste officielle des candidats à la Présidentielle. Il a appelé ses membres à savoir raison garder tout en rejetant la faute sur eux.

« S’il est une chose dont l’urgence à traiter ne saurait souffrir de protocole, c’est la violence artificiellement entretenue par certaines organisations politiques dont leurs candidats ont été recalés par le Conseil Constitutionnel, pour n’avoir pas rempli les conditions fixées par la loi. Cette situation déplorable renseigne sur le désarroi de ces pyromanes dont le jeu favori est de tenter de ternir l’image de notre pays forgée par des générations de sénégalaises et de sénégalais pendant plusieurs décennies. Partant du principe que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, ces politiciens professionnels doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes pour n’avoir pas été capables de rassembler le nombre de parrains exigés par la loi pour candidater » indique le parti dans un communiqué.

« Vouloir instaurer la violence par des gesticulations et élucubrations ne peut pas prospérer » lit-on aussi sur la note du parti qui ajoute que « l’enjeu aujourd’hui pour les sénégalais, c’est de se placer sur les rampes de l’émergence grâce aux nombreux projets réalisés par le Président de la République Macky SALL et qui ont radicalement changé le visage du Sénégal ».