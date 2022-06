Le monde est en proie à une crise qui impacte fortement sur le vécu de tous les sénégalais, particulièrement sur la fête de la tabaski qui approche avec son lot d'inquiétudes nées de la difficulté de se procurer un mouton et satisfaire au sacrifice suprême d'Abraham.



A ce titre, il est du devoir de tout leader clairvoyant, animé d'une véritable conscience citoyenne et dont l'inspiration est tirée des aspirations du peuple, de

refuser de ramer à contre courant.



Un moment d'introspection de la part des leaders de Yewwi Askan wi (YAW) devrait leur faire comprendre les erreurs commises mais également la pression qui pèsent sur leurs épaules.



Les appels à l'insurrection, les attaques et dérapages sur les réseaux sociaux envers nos magistrats, les attitudes plusque condamnables de Barthélemy Dias sur le Saint Coran, les atteintes à l'honorabilté de nos valeureux guides religieux de la part d'un certain Assane diouf, porte voix de Sonko, sont la preuve que le combat dérape au moment où le Président Macky Sall est au sommet des décideurs de ce monde et en reviendra aureolé de victoires.



Le respect de la loi et des règlements en vigueur dans ce pays est la condition fondamentale de la marche de notre démocratie partout chantée depuis des décennies.



Il nous faut préparer sereinement la campagne et aller aux élections pour laisser aux citoyens le droit de choisir leurs mandants à l'assemblée nationale, pilier institutionnel de notre République.



Pape Latyr NDIAYE