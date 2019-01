Appel à l'insurrection / Thérèse Faye Diouf attaque le C25 : "C'est une opposition paresseuse... des opposants de Facebook, des Télévisions et radios"

Thérèse Faye Diouf, la coordinatrice nationale de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) et ses camarades se sont rencontrés ce jeudi 24 Janvier. Une rencontre motivée par la nécessité de se prononcer sur la situation politique du pays, à exactement un mois de la présidentielle de février 2019.



Ainsi, la coordinatrice de la COJER, a fustigé l'appel à l'insurrection lancé par l'opposition sénégalaise, précisément par le collectif du C25 : " La jeunesse de la mouvance présidentielle appelle les populations à la vigilance face aux spéculations d’un collectif de 25 « paresseux » recalés qui s’agitent et versent dans la diversion… C'est une opposition paresseuse, ils devaient présentement être au plus profond du Sénégal en train de battre campagne. Ce sont des opposants de Facebook, des Télévisions et radios", lancera t’elle sans détour sur un ton accusateur à l’endroit du camp adverse.



Par ailleurs, elle dénoncera les menaces de déstabilisation de la campagne de leur candidat Macky Sall. La COJER, s’est prononcée aussi sur les rumeurs faisant état de la mise en place de milices armées de la part du régime pour mater l’opposition. Thérèse Faye de botter en touche, avant de parler de manipulations flagrantes de l’opinion avec la diffusion sur le net d’anciennes vidéos des « Marrons de feu »



Poursuivant, la coordinatrice de la COJER avertit les organisateurs de la marche prévue demain : « Le ministre de l’intérieur et ses services vont apprécier la pertinence de cette marche ou pas. De toutes les façons, force restera à la loi. Si l’État juge qu’ils peuvent autoriser la marche, nous n’avons aucune crainte. Au cas contraire, nous saluerons cette décision », conclura-t-elle…