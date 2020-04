Appel à l'annulation de la dette à la suite de Macky Sall : Moise Sarr salue la réaction du Pape François et souhaite bonne fête à la communauté chrétienne.

« Alors, il y avait aussi la peur de l’avenir et de tout ce qu’il faudrait reconstruire. Un souvenir douloureux, un espoir écourté. Pour elles, comme pour nous, c’était l’heure la plus sombre […] N’ayez pas peur, ne cédez pas à la peur : c’est le message de l’espérance. Il nous est adressé aujourd’hui. Ce sont les paroles que Dieu nous répète cette nuit même ».



Tous mes remerciements à Sa Sainteté le Pape François pour la justesse de ses paroles.

Joyeuses Pâques à toute la communauté chrétienne. Pluie de grâces et de bénédictions sur nos familles respectives, sur notre cher pays et le monde entier.

Paix et joie à toutes et à tous.



Ma joie est d'autant plus grande que Sa Sainteté le Pape François a durant son homélie, dans laquelle la pandémie a occupé une grande place, élevé sa voix en faveur de l'annulation de la dette en ces moments difficiles.



Que cet appel qui a été lancé par le Président Macky SALL soit entendu et partagé par tous les décideurs!



Que Dieu bénisse le Sénégal ! Alléluia!