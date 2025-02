Appel à déplacer les Palestiniens de la Bande de Gaza : Les dirigeants palestiniens expriment leur ferme rejet à Trump

Ce discours est une réponse aux appels américains au déplacement, a indiqué Mahmoud Abass, « nous ne permettrons pas que les droits de notre peuple, pour lesquels nous avons lutté pendant des décennies et fait de grands sacrifices, soient violés. »

Pour les autorités Palestiniennes, "ces appels constituent une grave violation du droit international, ajoutant que la paix et la stabilité ne seront pas atteintes dans la région sans la création d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale aux frontières du 4 juin 1967, sur la base de la solution à deux États".

Le Président d'ajouter que le peuple palestinien n'abandonnera pas sa terre, ses droits et ses lieux saints, et que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire de l'État de Palestine, avec la Cisjordanie et Jérusalem-Est, occupées depuis 1967.

(...) Il a également apprécié la position des frères du Royaume d’Arabie saoudite qui rejettent la colonisation, l’annexion et le déplacement et adhèrent à la création d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale.

Le Président a appelé le Secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités et à prendre des mesures urgentes pour protéger les résolutions de légitimité internationale adoptées à l’unanimité, protéger le peuple palestinien et préserver ses droits inaliénables, son droit à l’autodétermination et à rester sur sa terre natale, et mettre fin à l’occupation israélienne du territoire de l’État de Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le président Mahmoud Abbas a enfin souligné que le peuple palestinien et ses dirigeants sont attachés à la légitimité internationale et à l'Initiative de paix arabe, qui affirment l'incarnation d'un État palestinien indépendant et souverain sur le territoire de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est comme capitale éternelle.