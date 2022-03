Appel 2022 / Yoff Diamalaye : Khalifa Sall conduit une délégation de Yewwi Askan Wi à la cérémonie officielle.

C’est aux environs de 16h40 qu’une forte délégation s’est présentée à Yoff Diamalaye où se passe la cérémonie officielle marquant la clôture du 142e Appel de Limamoulaye.



Cette délégation est dirigée par Khalifa Sall et on peut remarquer la présence du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, de Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan wi, Aïda Mbodj et Mr Youm représentant le Pur dans la coalition.



Ils ont été d’ailleurs accueilli par le maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laye Samb en attendant l’arrivée du ministre de l’intérieur pour le début de la cérémonie...