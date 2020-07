Appartements « Eden Roc » : Trois ans après sa première mise en vente, pourquoi l'État du Sénégal relance l'opération?

Les appartements saisis à Eden Roc dans le cadre de l’affaire Karim Wade seront mis en vente ce mardi 21 juillet 2020, et l’opération sera clôturée le mardi 28 juillet 2020. Mais ce n’est pas une première car en 2017 déjà, la Direction des Domaines avait déjà mis en vente ces appartements. Soit deux ans après la condamnation de Karim Wade et de son principal co-accusé Ibrahima Khalil Bourgi à des peines de 6 et 5 ans ferme. Seulement à cette époque ou Mamour Diallo était encore Directeur des Domaines, le Chef de l’État voulait que cette opération de vente se fasse dans la plus grande légalité possible. Les acheteurs potentiels devaient être des citoyens qui n’étaient mêlés à aucune gestion de biens publics. Cela devait assurer à l’avenir qu’aucune accusation de malversation de la part des acquéreurs ne viennent entacher la vente de ce bien qui entre dans le domaine privé de l’État.Pour rappel, dans son arrêt n°02/2015 du 23 mars 2015, la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite (CREI) avait ordonné la confiscation des plusieurs biens meubles, immeubles, divis ou indivis. Ces appartements avaient été confisqués dans ce cadre.Aussi, selon une note du ministère des finances et du budget, au terme des dispositions de l'article 21 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1966 portant Code du Domaine de l'État, modifiée, ces biens entrent d'office dans le Domaine privé de l'État. Il est porté donc à la connaissance du public que la mise en vente débutera la mardi 21 juillet 2020 et sera clôturée le mardi 28 juillet 2020. Une visite des lieux sera organisée le jeudi 23 juillet 2020. Pour toute information complémentaire ou pour déposer les offres de prix, informe la source, toute personne intéressée est priée de se rapprocher de la Direction des Domaines, établie au Bloc fiscal, rue Thiong angle Vincens, Dakar.