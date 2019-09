Aphabétisation : La COSYDEP diagnostique les sous secteurs négligés de l’éducation

Convaincu que les questions éducatives ne doivent pas faire l’objet de réaction mais doivent davantage s’appuyer sur la pro activité avec des capacités d’anticipation sur les difficultés, la Coalition des Organisations en Synergie pour La Défense de l’Education Publique (COSYDEP) a saisi le contexte de la célébration de la semaine dédiée à l’alphabétisation pour pérenniser sa campagne dénommée ‘’Nos vacances pour l’école’’. C’est une tribune pour des réflexions profondes aboutissant à des recommandations fortes pour davantage éclairer les prises de décision des décideurs.



Après avoir étudié les résultats des examens et l’état-civil, cette fois, il s’est agi de diagnostiquer les sous secteurs dits négligés qui concernent la petite enfance et le non formel.



‘’Nous savons tous que si nous voulons faire de la qualité, que cette qualité doit se construire depuis la petite enfance mais ensuite elle doit être accompagnée par des adultes et des jeunes qui soient tous alphabétisés. La problématique de l’introduction des langues nationales, de l’alphabétisation, de la prise en charge de la petite enfance sont des problématiques essentielles qu’il faut prendre en charge si nous voulons un système éducatif plus holistique, il nous faut avoir une cohérence soutenue dans les interventions’’, confie Cheikh Mbow.



Enseignants, chercheurs, experts et professionnels de l’éducation se sont réunis pour échanger sur des perspectives liées au financement des objectifs négligés du système éducatif, notamment l’alphabétisation et l’éducation de base des jeunes ainsi que le développement intégré de la petite enfance et la question du financement de la formation des jeunes.



‘’Il y a un sous financement criard. Les ressources allouées à l’alphabétisation et l’éducation de base des jeunes est de l’ordre de 0,18%. En tant qu’État, comment pouvez vous demander à un bailleur de mettre beaucoup d’argent dans l’alphabétisation si vous, en tant qu’État, vous mettez moins 1% des dépenses de l’éducation dans ce sous secteur ?’’ s’est interrogé le consultant et membre fondateur de la COSYDEP, Gorgui Sow. L’expert invite à plus de constance. ‘’ La meilleure façon de convaincre les partenaires à investir dans ce secteur, c’est que le gouvernement mette les moyens pour prouver son attachement et sa volonté à faire accroître les ressources de ce secteur’’, relève-t-il.



Pour le psychologue et ancien coordonnateur du réseau africain pour la campagne pour tous, il faut aller trouver le facteur contraignant à la problématique dans le concept ‘’Education pour tous’’(EPT).



‘’Le phénomène de l’EPT, c’était positif mais les moyens n’ont pas suivi et dans les pays où les moyens ont suivi comme c’est le cas du Sénégal, les effets induits, c’est moins de financement pour les autres sous secteurs, c’est la cause principale de cette difficulté. L’alphabétisation et l’éducation de base manquent de marketing, il n’y a pas de modèle attractif’’.



Directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Thérèse Faye Diouf a pris part au panel. Elle s’engage dans le plaidoyer pour le renforcement en ressources de ce sous secteur négligé.



‘’Nous sommes toujours d’avis qu’il faut encore aller au-delà de ce que nous avons aujourd’hui, pour atteindre les objectifs liés à la qualité, à l’accès et autres. Nous pensons qu’il faut renforcer les sous secteurs identifiés et heureusement que cela a été une préoccupation du gouvernement qui œuvre dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance et le renforcement de l’alphabétisation’’, informe Thérèse Faye Diouf non sans rassurer sur un écho favorable du plaidoyer auprès des autorités.



La COSYDEP croit formellement que le gouvernement, au niveau le plus élevé, doit prendre des décisions hardies pour augmenter le financement de ce sous secteur.



‘’Des pays l’ont fait et réussi, tout le monde est alphabétisé, c’est une question de volonté politique. On ne peut pas parler d’émergence si plus de 50% des adultes sont analphabètes’’, a déclaré le consultant Gorgui Sow qui invite les autorités à davantage accorder l’importance qui sied à l’alphabétisation et l’éducation de base des jeunes et adultes...