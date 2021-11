Apaisement politique: le Président Sall dans une volonté de soutenir le processus de mise en place d'un code de conduite des acteurs politiques

Comme annoncé par Dakaractu, le Président de la République a reçu dans la soirée d’hier une délégation du cadre unitaire de l'islam et la plateforme Jammi rewmi de la société civile. Selon les informations issues de cette tête à tête, les religieux ont fait part au Chef de l'Etat garant du bon fonctionnement des institutions de la République des inquiétudes de certains acteurs politiques surtout de l'opposition. Le Président les à écouter et rassuré de sa volonté de soutenir le processus de mise en place d'un code de conduite des acteurs politiques en direction des élections à venir.

Cette audience intervient après celle entre le cadre unitaire et les coalitions Yewwi Askan Wi, l’Union Citoyenne Bunt Bi, Geum sa bopp, et le mouvement FRAPP. Le Président de la République Macky Sall a accordé cette audience pour participer à l’initiative salutaire visant à combattre la violence dans l’espace politique.