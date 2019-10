Apaisement du climat politico-social : « Plus nous élargirons le cercle, mieux le Sénégal se portera » (PR Macky Sall)

Le président de la coalition BBY a tenu, à l’occasion de la clôture du séminaire de la majorité présidentielle, à rassurer ses alliés et militants sur l’atmosphère de ces derniers jours marqué par un climat d’apaisement. Macky Sall a profité de cette rencontre qui avait pour but d’impulser une nouvelle dynamique communicationnelle tendant à défendre le bilan du régime pour réaffirmer son ouverture au dialogue. ‘’Plus nous élargirons le cercle mieux le Sénégal se portera, donc cette ouverture n’est faite contre personne. Le seul enjeu de cette ouverture c’est l’enjeu de la paix civile, la paix sociale et aussi l’enjeu de la stabilisation dans un contexte sous régional extrêmement fragile marqué par l’insécurité et les risques de déstabilisation de beaucoup de pays qui nous entourent’’, a-t-soutenu.

Le président Macky Sall dira pour donner plus d’assurance que rien ne se fera qui soit contraire aux intérêts vitaux de la nation. Il a, notamment, appelé à davantage avoir confiance en la politique gouvernementale et instruit ses militants à élargir le cercle d’ouverture dans le seul but d’apaiser. Le président de la coalition BBY a procédé à la clôture du séminaire de la majorité en validant les orientations issues de la rencontre. Le rendez-vous a enregistré plus de 150 participants...