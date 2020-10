Apaisement du climat électoral : L'appel à la retenue de la SG de la Francophonie aux États membres.

Dans le cadre de ses missions, la francophonie incarne et défend des valeurs communes comme la solidarité, la diversité culturelle, les droits de l'homme, mais également de démocratie.



Sa Secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, consciente dès lors, des enjeux qu'il faudrait tenir en compte surtout dans des contextes électoraux qui prévalent dans certains pays membres de la Francophonie, a sorti un communiqué ce Vendredi pour lancer un appel à la vigilance face aux discours de haine.



Elle incite l’ensemble des acteurs à se mettre dans les dispositions de faire valoir ce climat de tolérance et de quiétude à l'heure où certains parlent de manque de démocratie et de probable instabilité. Mme Louise Mushikiwabo invitera en outre, les Etats membres et gouvernements à faire preuve, en toutes circonstances, de retenue.



Parallèlement, la secrétaire générale de la francophonie invite ces pays membres à se lancer dans la perspective des textes de référence de la Francophonie en matière de promotion de la démocratie, des droits et libertés ainsi qu'en faveur de la prévention des crises.



Selon le communiqué, "l'importance de la responsabilité de tous, et notamment des acteurs politiques, à contribuer à une vie politique apaisée doit être la ligne de conduite utilisée par les gouvernements".



Dans le sens du renforcement de la démocratie, Mme Louise Mushikiwabo encourage l’ensemble des parties prenantes aux processus électoraux à mieux s'impliquer dans l'apaisement de l'espace social et à lutter contre ces appels à la haine et à la violence qui restent tout de même, contraires aux valeurs de la Francophonie.