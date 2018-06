Antoine Huet, Directeur adjoint des Affaires commerciales de CORSAIR : “Nous sommes extrêmement satisfait de l'Aéroport International Blaise Diagne”

Son inauguration a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais l'aéroport international Blaise Diagne de Diass n'en est pas moins une fierté nationale. Preuve vient d'en être administrée une nouvelle fois à l'occasion de la visite qu'effectuent en ce moment des journalistes sénégalais à Paris.

En effet, le directeur adjoint aux affaires commerciales de la compagnie Corsair a dit toute sa satisfaction quant à la pertinence de cette infrastructure. “C'est une transformation totale. Nous sommes extrêmement satisfaits de cet aéroport qui peut accueillir tout type d'avion”, s'est félicité Antoine Huet. Mais cette bonne note décernée à l'infrastructure aéroportuaire à laquelle incombe la tache de faire oublier Léopold Sédar Senghor ne devrait pas pousser les autorités à dormir sur leurs lauriers d'autant plus que pour le Dg adjoint aux affaires commerciales de Corsair, des choses restent à parfaire. Selon lui, c'est le cas du Cargo dont une partie doit être finalisé.

Interrogé sur une éventuelle collaboration de la compagnie aérienne avec Air Sénégal SA reconstruite sur les ruines de Senegal Airlines, Antoine Huet a affirmé que Corsair reste à la disposition des autorités sénégalaises qui avaient fait appel à elle pour desservir Paris-Dakar. Mais cela ne signifie pas que l'avenir de Corsair est incertain au Sénégal surtout que Dakar engrange la moitié du chiffre d'affaires africain de la compagnie aérienne qui en est à 473 millions d'euros avec ses 12 millions d'usagers par an, selon toujours Antoine Huet.