Antoine Félix Diome à la communauté de Ndiassane : « L’État va tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de cet événement aussi important sur le plan religieux qu’économique… »

Le comité régional de développement pour le Gamou de Ndiassane s’est déroulé dans la capitale sénégalaise avec participation de la famille Kounta qui s’est déplacée ainsi que toutes les autorités administratives.



Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, présidant cette réunion, a tenu à signifier aux représentants de la famille Kounta, que « les moyens matériels et financiers seront déployés pour un bon déroulement de cet événement.



« Nous savons tous que le Gamou, notamment à Ndiassane, a deux côtés importants. Le côté religieux et celui économique parce qu’accueillant plusieurs commerçants. Donc, les instructions du chef de l’État et le suivi seront de mise pour la réussite de cette nuit religieuse », rassure le ministre de l’intérieur au terme des échanges avec les différents services de l’État.