Antoine F. Diome aux fonctionnaires de police : « Je vous engage à rester fidèles à vos missions et à traiter avec diligence, courtoisie et efficacité les requêtes des populations »

À l’occasion de l’inauguration du nouveau commissariat de police d’arrondissement de Golf Sud, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a invité les forces de sécurité, notamment les fonctionnaires de la police, à toujours être en phase avec leurs missions. Dans son discours inaugural, Antoine Félix Diome engage les forces de police à plus de diligence, de courtoisie et aussi d’efficacité face à la gestion des plaintes des usagers.



« Je vous invite à faire de ce commissariat un lieu de service public de qualité. Pour cela, il faudra prendre les préoccupations des usagers avec une très grande efficacité et une diligence professionnelle pour remplir votre mission en tout responsabilité », confie le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique aux policiers qui seront désormais dans ce nouveau commissariat à Golf Sud.



Par ailleurs, le ministre Antoine Félix Diome appelle les forces de police et de sécurité, à rester fidèles à leurs missions en respectant leur devise qui est : « Dans l’honneur au service de la loi ».