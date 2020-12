Antoine Abdoulaye Diome, ministre de l’Intérieur : « La totalité des agents issus de la première génération des ASP sera insérée »

Lors du vote du budget du ministère de l’Intérieur, jeudi, des députés se sont interrogés sur la situation des Agents de sécurité de proximité (ASP). Sur ce, Antoine Abdoulaye Félix Diome a apporté une réponse, évoquant un programme consacré à la sécurité publique.



Le remplaçant de Aly Nguille Ndiaye a fait savoir que son département a pris l’initiative « d’assurer l’insertion de totalité des agents issus de la première génération ». Avec un nombre de 7.000 au départ, ils sont 6 191, aujourd’hui, à s'insérer en relation avec toutes les parties prenantes, qui ont déjà proposé des offres d’emplois salariés et un schéma d’insertion.



Le ministre Diome estime que l’un des objectifs de son département était de renforcer les ressources humaines. L’autre objectif, selon le premier flic du pays, est de « doter les forces de police de matériel adéquat destinés au maintien de l’ordre et de la surveillance des frontières, notamment en matière de terrorisme, de trafic de drogue et d’armes, de criminalité financière et de blanchiment de capitaux ».