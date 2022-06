Anticipation du « concert de casseroles » à l’UCAD : la direction du Coud condamne fermement les affrontements entre étudiants de couleur politique différente

L’anticipation du « concert de casseroles » à l’UCAD hier a viré à l’affrontement entre étudiants appartenant à des partis politiques différents au niveau du campus social de l’université Cheikh Anta Diop. Des blessés ont meme été notés lors des heurts.



Dans un communiqué, la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar a fermement condamné les agissements de ces groupes d’étudiants. La direction ayant investi énormément sur le temple du savoir pour améliorer la condition de vie de ces étudiants et de leur permettre d’avoir une année universitaire plausible et apaisée, dit constater avec regret ces agissements qui compromettent la paix sociale dans les campus.



La direction a néanmoins rappelé aux étudiants que « ces actes constituent une violation flagrante du règlement intérieur des campus sociaux ».



Ainsi, la direction du Coud rappelle à l’ordre les protagonistes, les invite à la retenue et les met devant leurs responsabilités...