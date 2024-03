Anta Babacar Ngom à ses militants de Fatick : « Débauchez tout le monde, même le Président Macky Sall, s’il le faut! »

La seule candidate en lice pour la présidentielle était hier, entre autres localités visitées, à Fatick. « Une Sérère dans le Sine », se sera-t-elle présentée, estimant que nul ne peut lui coller le statut d’étrangère dans cette partie du pays.

Visiblement ragaillardie par l’immense foule qui est venue l’accueillir, Anta Babacar Ngom confiera qu’il est totalement absurde de penser que le fauteuil présidentiel est strictement réservé aux hommes. « Je refuse de donner vie à ce dogme qui doit disparaître. Ce pays peut être dirigé par une femme et ce sera le cas très bientôt, à partir du 24 mars. Et pour ce faire, n’hésitez pas à aller partout où besoin sera, à débaucher tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Allez dans les tous les partis et même dans l’Apr. S’il le faut, allez débaucher le Président Macky Sall, s’il le faut ».

Estimant que le Sine est l’une des zones où il faudra faire le plein pour espérer jouer les premiers rôles dimanche prochain, Anta Babacar Ngom invitera ses collaborateurs à un train soutenu et évolutif.