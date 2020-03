Annulations de vols en série : Des pèlerins sénégalais en provenance de Fès bloqués à Casablanca.

Quelque cinquante pèlerins sénégalais en provenance de Fès et attendus à Dakar, ont été bloqués à l’aéroport de Casablanca pour cause de risque de la propagation du Coronavirus.



La pandémie du Covid-19 est venue donc bousculer leurs plans avec les annulations de vols en série. En effet, le Maroc a suspendu les vols vers et au départ du Sénégal pour limiter la propagation de la maladie.



Le trafic dense entre le pays du royaume chérifien et le pays de la Téranga a été suspendu jusqu’à nouvel ordre...