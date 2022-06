Annulation manifestation Yewwi : « C’est le moment de la célébration de la victoire de l'État de droit sur l'anarchie... de la vérité sur le mensonge... » (Lat Diop)

Après l’annonce par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi de l'annulation de leur manifestation hier pour diverses raisons, le DG de la Lonase, Lat Diop, a affirmé qu'ils ont été dissuadés par le dispositif sécuritaire que l’État avait mis en place.



Selon Lat Diop, le président de la République, Macky Sall avait dit que « ce qui avait eu lieu le mois mars ne reproduira plus jamais dans ce pays et les élections auront bel et bien lieu à la date retenue », a-t-il ajouté.



« Ils ont juste peur et Ousmane Sonko avait annoncé qu'il va sortir quelle que soit la situation, soit que Macky le tue ou l'emprisonne. Ces propos montrent qu'il est un lâche », conclut Lat Diop...