Annulation des résultats de la coalition BBY à Pikine: Le parquet général a rejeté la demande de Wallu Sénégal.

Les attentes de l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao concernant l’annulation de la victoire de Benno Bokk Yakaar dans le département de Pikine nd risquent pas de connaître une suite favorable.



En effet, c’est ce mardi que la coalition Wallu Sénégal doit être édifiée sur sort sort dans le département après le recours déposée suite à la sortie des résultats des élections départementales et municipales du 23 janvier dernier.



Selon le coordonnateur du pool d’avocats de Benno Bokk Yakaar, Me Ousmane Sèye, ce rejet intervient parce que Cheikh Dieng et ses collaborateurs de même coalition, n’ont pas de preuve de ce qu’ils avancent. Mieux, sur les procès verbaux du 26 janvier 2022, y figurent les signatures des représentants de bureaux de vote et même de celui de la coalition Wallu. Or, poursuit l’avocat, en matière électorale, ce sont les observateurs et les mentions certifiées par la CENA qui sont importants.



Actuellement, la cour d’appel de Dakar, en délibéré sur l’affaire, va donner sa position dans moins de deux heures.