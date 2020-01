Annonce du président Macky Sall : La Chine s’est engagée à rénover le stade Léopold Sédar Senghor.

L'Etat a officialisé sa position quant à la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal et la coopération chinoise ont conclu un accord de plusieurs milliards de franc CFA sur la rénovation de la plus grande enceinte sportive sénégalaise.



C’est l’une des décisions fortes annoncées par le président de la République, mardi soir, lors d’un grand entretien avec la presse sénégalaise. « La Chine s’est engagée à rénover le stade Léopold Sédar Senghor. Avec le stade olympique de Diamniadio, le Sénégal aura deux stades grand standing, qui répondent aux normes olympiques et à celles de la FIFA », a annoncé le chef de l’Etat.



Le président de la République a, par ailleurs, dévoilé les nombreux changements à venir, sur le plan sportif, qui permettront au Sénégal d’organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN).